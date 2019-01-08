Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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2 saat önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde istinat duvarının çökmesinin ardından meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastanede boşaltılıyor.

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Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde istinat duvarının çökmesinin ardından meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastanede boşaltılıyor. canlı yayındayız 

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:41 Kaynak: DHA

DHA, Devlet Hastanesi, Güncel
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