Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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2 saat önce
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde istinat duvarının çökmesinin ardından meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastanede boşaltılıyor.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde istinat duvarının çökmesinin ardından meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastanede boşaltılıyor. canlı yayındayız
İSTANBUL DHA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:41 Kaynak: DHA
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