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Abonelerimizin Dikkatine (Canlı Yayın)

1 saat önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (CANLI YAYIN)DHA: Avcılar'da dondurma fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (CANLI YAYIN)

DHA: Avcılar'da dondurma fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:48 Kaynak: DHA

DHA, Avcılar, Güncel
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