Abonelerimizin Dikkatine (Canlı Yayın)

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (CANLI YAYIN)DHA: Avcılar'da dondurma fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (CANLI YAYIN) DHA
: Avcılar
'da dondurma fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:48 Kaynak: DHA
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