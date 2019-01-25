Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce
Abonelerimizin dikkatine, CANLI yayın duyurusuYeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Abonelerimizin dikkatine, CANLI yayın duyurusu
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, son yolculuğuna uğurlanıyor. Zincirlikuyu Camii'nden canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:56 Kaynak: DHA
Arzu Film, Ayşen Gruda Anısına Video Yayınladı
Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
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