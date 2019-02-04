Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın)

Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın)

14 dakika önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)DHA: Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor.

Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın), System.String[]
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

DHA: Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:10 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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