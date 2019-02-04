Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın)

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: Eğitim ve öğretimde 2. yarıyıl başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Altunizade) girişindeki trafik yoğunluğundan canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:10 Kaynak: DHA
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