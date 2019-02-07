Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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11 dakika önce

CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:44 Kaynak: DHA

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