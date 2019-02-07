Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor.
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'nın Kartal
'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
İstanbul DHA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:36 Kaynak: DHA
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