Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

1 saat önce

CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor.

Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın, System.String[]
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı İstanbul - Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı

İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:50:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]