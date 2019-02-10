Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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10 dakika önce

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız 

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

Aydın, Eylül, Kartal, Güncel
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