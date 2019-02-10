Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın
10 dakika önce
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL DHA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:47 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış
Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti