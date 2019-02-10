Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın
56 dakika önce
Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.
Kartal
'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Havadan canlı yayındayız.
İSTANBUL DHA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:39 Kaynak: DHA
Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak