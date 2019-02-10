Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

56 dakika önce

Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın, System.String[]
Kartal'da çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Havadan canlı yayındayız. 

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:39 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:35:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]