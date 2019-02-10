Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şeyma Kambur ve çocukları Zehra ve Ali'nin cenaze töreninden canlı yayındayız. İSTANBUL DHA.
Kartal
'da çöken binada hayatını kaybeden Şeyma Kambur ve çocukları Zehra ve Ali'nin cenaze töreninden canlı yayındayız.
İSTANBUL DHA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:19 Kaynak: DHA
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