Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şeyma Kambur ve çocukları Zehra ve Ali'nin cenaze töreninden canlı yayındayız. İSTANBUL DHA.

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Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şeyma Kambur ve çocukları Zehra ve Ali'nin cenaze töreninden canlı yayındayız. 

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:19 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
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