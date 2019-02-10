Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımı gerçekleştirilecek.
Kartal
'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımı gerçekleştirilecek. Canlı yayındayız.
İSTANBUL DHA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:54 Kaynak: DHA
Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti
Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak
Kartal'da Çöken Binanın Yanındaki Yunus Apartmanı Yıkılıyor