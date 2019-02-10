Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce

Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımı gerçekleştirilecek.

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Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımı gerçekleştirilecek. Canlı yayındayız. 

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:54 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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