Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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2 gün önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da çöken binadan yaralı olarak kurtarılan vatandaşların tedavisinin devam ettiği hastanede açıklama yapacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da çöken binadan yaralı olarak kurtarılan vatandaşların tedavisinin devam ettiği hastanede açıklama yapacak. Canlı yayındayız

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:42 Kaynak: DHA

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