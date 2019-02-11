Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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2 gün önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal'da çöken binadan yaralı olarak kurtarılan vatandaşların tedavisinin devam ettiği hastanede açıklama yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kartal
'da çöken binadan yaralı olarak kurtarılan vatandaşların tedavisinin devam ettiği hastanede açıklama yapacak. Canlı yayındayız İstanbul
DHA
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:42 Kaynak: DHA
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