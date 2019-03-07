Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın

37 dakika önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYINDHA: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Çamlıca Camii'nden sabah namazı çıkışında yapacağı değerlendirmeyi canlı yayınlamayı planlamaktayız.

Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın, System.String[]
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

DHA: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Çamlıca Camii'nden sabah namazı çıkışında yapacağı değerlendirmeyi canlı yayınlamayı planlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:18 Kaynak: DHA

Çamlıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü Olan Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 07:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]