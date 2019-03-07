Abonelerimizin Dikkatine: Canlı Yayın

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYINDHA: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Çamlıca Camii'nden sabah namazı çıkışında yapacağı değerlendirmeyi canlı yayınlamayı planlamaktayız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DHA
: AK Parti İBB
Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın Çamlıca
Camii'nden sabah namazı çıkışında yapacağı değerlendirmeyi canlı yayınlamayı planlamaktayız.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:18 Kaynak: DHA
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