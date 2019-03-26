Abonelerimizin Dikkatine - Canlı Yayın

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1 saat önce

Beyoğlu'nda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor.

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Beyoğlu'nda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor. Canlı yayındayız

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:46 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Beyoğlu, Güncel
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