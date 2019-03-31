Abonelerimizin Dikkatine Canlı Yayın

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1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklama yapıyor canlı yayındayızİSTANBUL DHA.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklama yapıyor  canlı yayındayız

İSTANBUL DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, DHA, Binali Yıldırım, Güncel
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