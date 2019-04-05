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Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın)

1 saat önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)DHA: Atatürk Havalimanı'ndan "Büyük Taşınma" başladı.

Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı Yayın), System.String[]
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

DHA: Atatürk Havalimanı'ndan "Büyük Taşınma" başladı. Atatürk Havalimanı apron, çıkış, Basın Ekspres yolu, İstanbul Havalimanı ve havadan dönüşümlü olarak canlı yayınlarımız sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:59 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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