ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (CANLI YAYIN)

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5 saat önce

Ünalan'da bir sitede silah sesleri gelmesi üzerine Özel Harekat Polisleri olay yerinde.

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Ünalan'da bir sitede silah sesleri gelmesi üzerine Özel Harekat Polisleri olay yerinde.Canlı yayındayız. 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
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