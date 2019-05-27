ABONELERİMİZİN DİKKATİNE (CANLI YAYIN)

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Ünalan'da bir sitede silah sesleri gelmesi üzerine Özel Harekat Polisleri olay yerinde.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
Ünalan'da bir sitede silah sesleri gelmesi üzerine Özel Harekat Polisleri olay yerinde.Canlı yayındayız.
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