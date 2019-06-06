ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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25 dakika önce

Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşların göle düştüğü bölgeden canlı yayındayız.

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Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşların göle düştüğü bölgeden canlı yayındayız. 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Şile, Güncel
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