ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
25 dakika önce
Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşların göle düştüğü bölgeden canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Şile Saklıgöl'de çardağın çökmesiyle vatandaşların göle düştüğü bölgeden canlı yayındayız.
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu
İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü
Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu