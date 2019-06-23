ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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24 dakika önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi birazdan başlayacak.

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Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi birazdan başlayacak. Canlı yayındayız. 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:59 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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