ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona eriyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona eriyor. Son oylar kullanıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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