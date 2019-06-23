ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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30 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona eriyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00'de sona eriyor. Son oylar kullanıyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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