ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:16 Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Havadan canlı yayındayız.
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