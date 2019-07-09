ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)
34 dakika önce
Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:46 Kaynak: DHA
Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Canlı yayındayız.
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz
S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!