ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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34 dakika önce

Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve 1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü.

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Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan ve  1 Temmuz'da serbest bırakılan 6 Türk denizci Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Canlı yayındayız. 
 


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:46 Kaynak: DHA
Türkiye, Libya, Güncel
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