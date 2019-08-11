ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

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21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Binali Yıldırım bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Binali Yıldırım bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulunacak. Canlı Yayındayız.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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