ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı çıkışında açıklama yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı çıkışında açıklama yapacak. Canlı yayındayız.
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