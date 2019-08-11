ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizciler İstanbul'da.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:58 Kaynak: DHA
Nijerya'da kaçırılıp serbest bırakılan Türk denizciler İstanbul'da. İstanbul Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
İSTANBUL DHA
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