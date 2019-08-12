ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katılıyor. Canlı yayındayız
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