ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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53 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katılıyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma törenine katılıyor. Canlı yayındayız


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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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