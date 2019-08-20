ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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21 dakika önce
Eminönü alt geçitte incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 Kaynak: DHA
Eminönü alt geçitte incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
İSTANBUL DHA
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