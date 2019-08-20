ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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1 saat önce

Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenleniyor.

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Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenleniyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Haluk Dursun, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:07 Kaynak: DHA
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