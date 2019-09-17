Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılıyor. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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