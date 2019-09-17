Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılıyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılıyor. Canlı yayındayız


Adnan Menderes, Süleyman Soylu, Hasan Polatkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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