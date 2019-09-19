Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

Küçükçekmece 'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Canlı yayındayız

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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