Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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2 saat önce

Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı.

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Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Canlı yayındayız


Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:08 Kaynak: DHA
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