Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık ediyor. Canlı yayındayız
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