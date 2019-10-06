Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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Halıcıoğlu'nda Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
Halıcıoğlu'nda Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Canlı yayındayız
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