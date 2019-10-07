Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenine katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenine katılıyor. Canlı yayındayız
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