Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

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1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenine katılıyor.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenine katılıyor. Canlı yayındayız


Marmara Üniversitesi, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
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