ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

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Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express Ayrılıkçeşmesi'nden geçecek.

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Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express Ayrılıkçeşmesi'nden geçecek. Canlı Yayındayız.


Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
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