ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın öğle namazının ardından yapılacak cenaze törenine katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın öğle namazının ardından yapılacak cenaze törenine katılıyor. Canlı yayındayız
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, Mümtaz Soysal'ın cenazesinde yan yana saf tuttu ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı