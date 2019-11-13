ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın öğle namazının ardından yapılacak cenaze törenine katılıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın öğle namazının ardından yapılacak cenaze törenine katılıyor. Canlı yayındayız


Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
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