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6 saat önce

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)Güngörende tekstil atölyesinde çıkan yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Güngörende tekstil atölyesinde çıkan yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Canlı yayındayız.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:40 Kaynak: DHA
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