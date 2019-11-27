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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)Güngörende tekstil atölyesinde çıkan yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:40 Kaynak: DHA
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Güngörende tekstil atölyesinde çıkan yangında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Canlı yayındayız.
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