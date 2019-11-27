ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuşuyor
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