ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
6 saat önce
İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:16 Kaynak: DHA
İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor