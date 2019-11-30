ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Canlı yayındayız.

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Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var