ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda konuşuyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda konuşuyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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