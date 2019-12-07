ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda konuşuyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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