ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor. canlı yayındayız
Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü