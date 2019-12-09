ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor. canlı yayındayız


Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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