ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor. canlı yayındayız
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