ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısında konuşuyor. canlı yayındayız


Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:34 Kaynak: DHA
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