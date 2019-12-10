ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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6 saat önce

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi helallik için Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

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Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi helallik için Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi. Canlı yayındayız


Bayrampaşa, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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