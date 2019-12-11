ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde açıklama yapıyor.

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85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA


Meryem Ana, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:01 Kaynak: DHA
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