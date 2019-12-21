ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programında konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:32 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programında konuşuyor. Canlı yayındayız.
İstanbul DHA
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