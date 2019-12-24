ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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Adalar Kaymakamılığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
Adalar Kaymakamılığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan adliye önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
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