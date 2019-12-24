ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

Adalar Kaymakamılığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Adalar Kaymakamılığı ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan adliye önünde açıklama yapıyor. Canlı yayındayız


Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
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