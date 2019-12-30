ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce
Beylikdüzü'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:53 Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu. Canlı yayındayız
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