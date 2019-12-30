ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN, System.String[]

Beylikdüzü'nde bulunan bir ilkokulunun çatısının bir bölümü fırtına nedeniyle bahçeye uçtu. Canlı yayındayız


Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı
AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı Beylikdüzü'nde ilkokul çatısı fırtına nedeniyle uçtu İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
21:22 Irak'taki Şii lider Sadr: "ABD güçlerini ülkeden çıkarmaya hazırım" - Son Dakika
21:18 Mersin'de etkili olan sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika
21:16 Kilis'te sağanak etkili oluyor - Son Dakika
21:14 Meksika'da silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü - Son Dakika
21:12 İran kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]