ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda beton mikserinin üzerine devrildiği araçtaki sürücü sıkıştı.

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Bağcılar'da TEM Bağlantı yolunda beton mikserinin üzerine devrildiği araçtaki sürücü sıkıştı. İtfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Canlı yayındayız


TEM Otoyolu, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:41 Kaynak: DHA
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