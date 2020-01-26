ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor


Recep Tayyip Erdoğan, Senegal, Gambiya, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:24 Kaynak: DHA
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