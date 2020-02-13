ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor. Canlı yayındayız


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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