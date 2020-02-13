ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor. Canlı yayındayız

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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