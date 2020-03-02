ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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İdlib Şehitleri için Haliç Kongre Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasından canlı yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:03 Kaynak: DHA
İdlib Şehitleri için Haliç Kongre Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasından canlı yayındayız
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