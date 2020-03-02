ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

İdlib Şehitleri için Haliç Kongre Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasından canlı yayındayız

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"