ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan gelen umrecileri taşıyan uçağın yolcularına sağlık taraması yapılacak. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Aykut Yener Kavak konuyla ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız