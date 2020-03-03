ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce

İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan gelen umrecileri taşıyan uçağın yolcularına sağlık taraması yapılacak.

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İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan gelen umrecileri taşıyan uçağın yolcularına sağlık taraması yapılacak. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Aykut Yener Kavak konuyla ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız


Suudi Arabistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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